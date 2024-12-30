أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل 4 يناير 2025.

وحذرت الأرصاد من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

طقس الإثنين والثلاثاء..

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ونشاط للرياح على كافة الأنحاء.

الطقس من الأربعاء إلى السبت..

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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