"اتصالات النواب": الشريحة الإلكترونية بديلة لأبراج المحمول وتزيد من قوة الشبكات

كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر ستطلق قريبًا خدمة الشريحة الإلكترونية، والتي ستحل محل الشريحة التقليدية.

وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، إن هذه الخدمة ستتيح تغطية أفضل للشبكات، خاصة في المناطق النائية، وذلك بفضل تقنية الواي فاي، لأنها ستحل محل أبراج المحمول.

وأضاف: سيتم الإعلان عن أسعار الشريحة الجديدة قريبًا، ومن المتوقع أن تكون مساوية لأسعار الشرائح الحالية.

وأكمل "بدوي": سيعلن وزير الاتصالات خلال أيام تفاصيل خدمات الشريحة الإلكترونية، مؤكدًا أن مصر تدخل عصرًا جديدًا من الاتصالات مع إطلاق الشريحة الإلكترونية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن مصر في مقدمة الدول التي تتبنى تطبيق التقنيات الحديثة، والشريحة الإلكترونية خير مثال.

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