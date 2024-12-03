التضامن تكشف موقف إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المتأخرة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، أن الوزارة عملت على حل مشكلة تأخر إصدار كروت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كانت ناتجة عن بعض التعقيدات الإجرائية.

وقال "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن جهود الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، أسفرت عن تسليم أكثر من مليون كارت خلال عام واحد.

وأكد متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، نجاح مبادرة "هنوصلك" في تسليم أكثر من مليون و200 ألف كارت خلال العام الماضي، إلى جانب التحسن الكبير في وتيرة إصدار الكروت.

وأضاف أن الوزارة أصدرت خلال هذا الشهر 10 آلاف كارت، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإنجاز.

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