لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد الحكم بحبسه 3 سنوات.. محامي سعد الصغير يكشف تفاصيل جديدة في القضية

10:27 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

محاكمة سعد الصغير أمام الجنايات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن طارق سعيد جميل، محامي الفنان سعد الصغير، تقدمه بالاستئناف على الذي صدر ضد موكله بالحبس ثلاث سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة.

وقال "سعيد جميل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة الحدث اليوم، إنهم سيقدمون أدلة جديدة تثبت براءة موكله خلال جلسة الاستئناف.

وأضاف محامي الفنان سعد الصغير: هناك صحفية صورت مع إحدى الشخصيات العامة وتحدث معها بأريحية واجتزأت الكلام الخاص به وجعلته يقول أصل سعد طالع آخر الشهر، وهو كلام غير حقيقي.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

طارق جميل سعيد سعد الصغير حبس سعد الصغير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية وشركات الكهرباء

إعلان

إعلان