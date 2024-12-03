بعد الحكم بحبسه 3 سنوات.. محامي سعد الصغير يكشف تفاصيل جديدة في القضية

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن طارق سعيد جميل، محامي الفنان سعد الصغير، تقدمه بالاستئناف على الذي صدر ضد موكله بالحبس ثلاث سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة.

وقال "سعيد جميل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة الحدث اليوم، إنهم سيقدمون أدلة جديدة تثبت براءة موكله خلال جلسة الاستئناف.

وأضاف محامي الفنان سعد الصغير: هناك صحفية صورت مع إحدى الشخصيات العامة وتحدث معها بأريحية واجتزأت الكلام الخاص به وجعلته يقول أصل سعد طالع آخر الشهر، وهو كلام غير حقيقي.

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