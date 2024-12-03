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"الأعلى للجامعات": لدينا 145 مستشفى تغطي أنحاء الجمهورية

10:24 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي

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كتب- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية.

وشدد "خالد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، على التعاون الوثيق بين هذه المستشفيات ووزارة الصحة.

وأوضح أن هذا التعاون يساهم في تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين.

وكشف عن وجود شبكة واسعة من المستشفيات الجامعية تبلغ 145 مستشفى تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أهمية دور هذه المستشفيات في تقديم خدمات صحية متميزة، خاصة في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه خلال الـ 6 أشهر الماضية شهدنا انطلاقة قوية في تجديد وتطوير وحوكمة المستشفيات الجامعية، حيث تقدم حوالي 80% من الخدمات الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.

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الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي المجلس الأعلى للجامعات المستشفيات الجامعية
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