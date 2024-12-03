هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتاوى الدينية؟

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الشيخ وحيد أبو الفضل، الداعية الإسلامي، أن الذكاء الاصطناعي له جانب متاح لكي يتم استخدامه في الأمور الدينية، موضحًا: قد يوفر الوقت والبحث في ملايين الكتب وقد يكون عامل مساعد فقط، ولكن لا يستطيع أن يُفتي.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك فارقًا كبيرًا بين الحكم الشرعي والفتوى، فالشخص الذي يسأل عن شئ يحتاج لتوضيح وليس حكم.

وأشار إلى أن الفتوى لا بد فيها من معرفة واقع المستفتي، فالأزهري أو الداعية الإسلامي يجب أن ينظر لوجه الشخص الذي يبحث عن فتوى بأمر ما، فهناك أمور لا يجوز فيها الذكاء الاصطناعي.

وتابع: المفتي قد يأتي له شخصين، كلا منهما يكون له حكم مختلف عن الآخر، ومن يدرس أصول الفقه يعلم هذا الأمر فكل حالة يكون لها حكم.

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