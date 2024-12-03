أحمد موسى عن أحداث سوريا: الرئيس السيسي حذر من هدم الدول

كتب- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن استقرار الدولة يدفعها للأمام، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من محاولات هدم الدول وأثرها المدمر على الأوطان.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، خلال حلقة اليوم الثلاثاء: لازم اللي بيحصل في سوريا يكون أمام عنينا، وهناك دولة متواجدة في سوريا بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: لن ينسحب أحد من سوريا وهناك أكثر من علم في سوريا، روسي وأمريكي وإيراني وتركي وإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 ألف مواطن بدأوا عملية نزوح في مناطق مختلفة.

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