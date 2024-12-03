تسليم وتسلم المهام.. رئيس دار الكتب يستقبل أمين المجلس الأعلى للثقافة

كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقًا، الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال أول أيام عمله في منصبه الجديد.

جاء اللقاء في إطار إجراءات تسليم وتسلم المهام، حيث تم مناقشة مجالات التعاون المشترك، وأبرز الملفات المتعلقة بتطوير الأداء بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد "طلعت"، خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون المثمر بين دار الكتب والوثائق والمجلس الأعلى للثقافة، بما يخدم الأهداف المشتركة في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث الوطني.

يُذكر أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الثقافة على ترسيخ التكامل والتنسيق لدعم العمل الثقافي وتطوير المؤسسات الثقافية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

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