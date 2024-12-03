أول تحرك من وزارة العمل بشأن ضحايا سقف مسجد ديرب نجم بالشرقية

كتب- محمد أبو بكر:



وجه محمد جبران، وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية، بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، اليوم بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

سقوط سقف مسجد على عمال بالشرقية

وجه وزير العمل، بحسب بيان الوزارة، الثلاثاء، بسرعة التوجه إلى المستشفى لمتابعة أحوال المصابين، وتقديم واجب العزاء للمتوفي، وإعداد تقرير شامل بجميع التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وتقدم الوزير، لأسرة العامل المُتوفى، بالعزاء والمواساة، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء، مشيرًا إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم جميع أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في وقت الأزمات.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

25 صورة.. شاهد التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب

قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية



