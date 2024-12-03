هيئة تنمية الصعيد: إنشاء وتجهيز 14 مجمعًا صناعيًا لخدمة عدد من المحافظات

كتب- محمد نصار:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والجهود المبذولة لخدمة التنمية الشاملة في محافظات الوجه القبلي خلال الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من تأكيده أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأبناء هذه المحافظات، في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لشبابنا بها.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أنه انطلاقًا من تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتم تنفيذ العديد من المشروعات في عدد كبير من القطاعات المختلفة، تأسيسًا على استراتيجية الهيئة المبنية على مجموعة من الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 المحدثة"، وتتمثل في تحقيق جودة الحياة، ونظام بيئي متكامل ومستدام وإقتصاد متنوع معرفي تنافسي، كما تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد.

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف صالح، أنه تم تحديد 3 اتجاهات رئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد طبقًا لقانون إنشائها، وهي: وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهلها، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتحسين جودة الحياة، بالإضافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البنية الأساسية للمشروعات بالمناطق المستهدفة.

أهداف خطة تنمية الصعيد

أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية وتنحصر في المحور: الاجتماعي، والصناعي، والزراعي ، واللوجستي، والبيئي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم وجار تنفيذ 42 مشروعًا تنمويًا في كل هذه المحاور بإجمالي 1.779 مليار جنيه، تشمل إقامة منطقة تجارية لصالح أهالي النوبة في أسوان بوادي كركر/ إقليم جنوب الصعيد، وإنشاء وتجهيز 14 مجمعًا صناعيًا حرفيًا لخدمة محافظات: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، فضلًا عن إقامة مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية لصالح محافظة بني سويف بمركز الواسطى/ إقليم شمال الصعيد.

كما يتم تطوير ورفع كفاءة مجمع تعبئة وتغليف التمور بالوادي الجديد - إقليم وسط الصعيد، وكذلك إقامة مجمع للصناعات الغذائية بوادي كركر/ أسوان - إقليم جنوب الصعيد، وإنشاء مجمع ورش نجارة في المنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط؛ من أجل توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، والنهوض بمستويات التشغيل وتدعيم خطط التنمية بالمحافظة، ودعم الصناعات الصغيرة والحفاظ على حرفة النجارة، كما يشمل المحور الصناعي تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط بمحافظة سوهاج.

وفيما يتعلق بالمحور الزراعي، أوضح رئيس الهيئة، أنه يتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية، وزراعة محاصيل استراتيجية، ومن ذلك استصلاح واستزراع مساحة 450 فدانًا في أبوطرطور بالوادي الجديد - إقليم وسط الصعيد، بجانب إقامة مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات قصب السكر كوم أمبو/ أسوان - إقليم جنوب الصعيد؛ وذلك للعمل على زيادة المساحة المزروعة من نبات قصب السكر، كما يتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بقرية العزب بمحافظة الفيوم - إقليم شمال الصعيد، وفي الوقت نفسه يتم رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وغيرها العديد من المشروعات الزراعية والإنتاج الداجني والحيواني بمحافظات الصعيد.

كما أشار رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 190 مليون جنيه في المحور اللوجستي، فيما يخص مشروع تنمية جنوب الصعيد بأسوان، وتطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم للسيارات بالفيوم - إقليم شمال الصعيد، إضافة إلى تنفيذ مشروع بالمحور البيئي بإجمالي تكلفة مالية 205 ملايين جنيه، ويتمثل في زراعة نباتات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بالغردقة.

وتناول الاجتماع الرؤية المستقبلية لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك من خلال استعراض نبذة حول المشروعات الجاري دراستها لزيادة القيمة المضافة للميزات التنافسية لمحافظات الصعيد.

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