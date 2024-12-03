نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع الخميس المقبل

كتب- محمد نصار:

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل، الموافق 5 ديسمبر 2024.

يُعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال.

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