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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع الخميس المقبل

07:26 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب- محمد نصار:

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل، الموافق 5 ديسمبر 2024.

يُعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال.

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عبد الحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع رئيس اتحاد المحامين العرب
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