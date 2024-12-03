الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأربعاء على الأنحاء كافة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة وأمطار غدا الأربعاء

أضافت الهيئة: تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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