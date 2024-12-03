قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD) بقوة شد 85 طنًا، والتي تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية BV ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين الصناعات الوطنية والتطوير المستمر لإمكاناتها وقدراتها التسليحية بمختلف الأسلحة والتخصصات.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري مهندس حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية BV .

وافتتح قائد القوات البحرية تشغيل بوابة القزق الشمالي للقاطرة بحمولة 800 طن والتي يبلغ طولها 32 مترًا وعرضها 13.5 متر وغاطس 6.5 متر، ويتعدى وزنها 120 طنًا، ونُفذت جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الإسكندرية.

يذكر أنه من المخطط تسليم القاطرة الأولى "رأس الحكمة " للعمل ضمن الأسطول البحري للقوات البحرية قبل نهاية عام 2024، كما يجرى حاليًا بناء عدد آخر من تلك القاطرات للتصدير خارج مصر.

وتعد تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد الذي دشنته ترسانة الإسكندرية؛ لبناء ذلك الطراز المتميز من القاطرات لأول مرة بالترسانات المصرية بالتعاون مع مكتب التصميم الكندي "روبرت الآن".

وتسعى شركة ترسانة الإسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل موانئ جمهورية مصر العربية؛ نظرًا للسعر التنافسي الذي تتميز به القاطرة، والذي يصل لتخفيض 20% على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًا بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى توفير 50% من العملة الصعبة المطلوبة لها، فضلًا عن زيادة قوة شد القاطرة (85 طنا) وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال.

كما تهدف شركة ترسانة الإسكندرية لاختراق سوق القاطرات العالمي بهذا الطراز بالأسواق العالمية لأول مرة في تاريخ الترسانات المصرية خلال المرحلة المقبلة.