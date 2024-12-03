انتصار السيسي تهنئ ذوي الهمم بيومهم العالمي

كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقالت قرينة الرئيس عبر حسابها على فيسبوك: في اليوم العالمي لذوي الهمم، أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز، معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا.

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