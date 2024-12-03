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انتصار السيسي تهنئ ذوي الهمم بيومهم العالمي

05:32 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

السيدة انتصار السيسي

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كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقالت قرينة الرئيس عبر حسابها على فيسبوك: في اليوم العالمي لذوي الهمم، أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز، معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا.

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السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي تهنئ ذوي الهمم اليوم العالمي لذوي الهمم انتصار السيسي على فيسبوك
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