طلب إحاطة لإعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزيرة التضامن الاجتماعي عن المواطنين الذين تم إيقاف حصة التموين الخاصة بهم وإيقاف معاش تكافل وكرامة لهم؛ لأن لديهم مخالفات بالبناء، فليس من المعقول أن تتم معاقبتهم في أية واقعة أكثر من مرة؛ خصوصًا أنه تم تحرير محاضر لهم وتحولت إلى قضايا سيتم الحكم فيها.

وطالب شمس الدين بعدم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم، وعودة معاش تكافل وكرامة لمَن تم إيقافه عليهم؛ نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الخاطئة تخالف الدستور والقانون، لأنه لا يوجد أي نصوص قانونية تتفق معها هذه القرارات الخاطئة والظالمة.

وطالب النائب السيد شمس الدين رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، واستدعاء وزيرَي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، للرد عليه.

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