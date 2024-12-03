بالرقم القومي.. نتيجة تسكين الطالبات بالمدن الجامعية الأزهريّة بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة التسكين بالمرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والإسكان الخارجي للطالبات.

وأعلن أسامة توفيق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، مستجدين ثانوية أزهرية وسنوات النقل والفرق النهائية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى بمختلف الكليات، والمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الثانية، اعتبارا من الأربعاء الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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