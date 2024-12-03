لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طلب إحاطة بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بالبحر الأحمر

03:34 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت حارص، في طلب الإحاطة المقدم منها، أن قصر ثقافة الغردقة مغلق منذ ما يقرب من 25 عامًا، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به قصور الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطنين؛ خصوصًا الشباب.

وأكد محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه سيتم افتتاح قصر الثقافة والفندق الملحق به خلال 3 أشهر من الآن، منوهًا بأنه سيتم تجديد الملحق بالكامل؛ لأن ما يوجد به من أثاث متهالك ولا يصلح.

وأوضح عبد الحافظ أن الافتتاح سيكون من خلال إقامة حفل كبير تشارك فيه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين.

اقرأ أيضًا:

وزيرة البيئة تكشف عن آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ

آخرها قدامى الفنانين.. ما الفئات ذات الأولوية لصرف الدعم النقدي؟

أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس

مجلس النواب البحر الأحمر فندق قصر ثقافة الغردقة لجنة الإعلام والثقافة والآثار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي: ذوو الهمم بركة للوطن وهبة من الله

إعلان

إعلان

الإمارات تسترد والكويت تمدد.. لماذا تراجعت الودائع الخليجية في مصر في 2024؟
أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس