طلب إحاطة بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بالبحر الأحمر

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت حارص، في طلب الإحاطة المقدم منها، أن قصر ثقافة الغردقة مغلق منذ ما يقرب من 25 عامًا، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به قصور الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطنين؛ خصوصًا الشباب.

وأكد محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه سيتم افتتاح قصر الثقافة والفندق الملحق به خلال 3 أشهر من الآن، منوهًا بأنه سيتم تجديد الملحق بالكامل؛ لأن ما يوجد به من أثاث متهالك ولا يصلح.

وأوضح عبد الحافظ أن الافتتاح سيكون من خلال إقامة حفل كبير تشارك فيه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين.

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