مجلس النواب يوافق على اتفاقية اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوربي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء علي اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهم، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو.

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلى الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

يشار إلي أن الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر 3 قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.

ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في ۳۰ أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في ٣٠ أبريل ۲۰۲۹.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدر القرار رقم ٢٥٨ والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ٢٠٢٣ المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.

جدير بالذكر أن سبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام ۲۰۱۸، وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتم اتباع نفس النهج الإجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.

وسبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

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