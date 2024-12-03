عدد ذوي الإعاقة والخدمات المتكاملة وغيرهما| بالأرقام.. وزيرة التضامن تكشف عن بيانات مهمة

كتب- نشأت علي:

أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال جلسة مجلس النواب المعقودة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إلى بعض الأرقام، موضحةً أنه وفقًا للمؤشرات العالمية، فإن نسبة الإعاقة العالمية تتراوح بين ١٠% و١٥%.

وأوضحت مرسي أنه وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فإن عدد ذوي الإعاقة في مصر تقريبًا ١٠ ملايين معاق، وليس ١٥ مليون معاق، مضيفةً أنه خلال العام الحالي والعام السابق تم استخراج نحو مليون و٢٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدةً أن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة. وفي نهاية هذا الشهر سيتم تسليم 9405 بطاقات، وبالتالي لن تكون هناك أية قوائم انتظار.

وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة إلى منظومة الصحة؛ فإن التشغيل الفعلي لمنظومة الكشف الطبي بدأ في ١٤ يناير ٢٠٢٢، وأن عدد اللجان الطبية ١٤٠ لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق مع وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن ذو الإعاقة على أكثر من جهة، مضيفةً أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ نحو ٢ مليون و٣٤٠ ألف مواطن ومواطنة، فضلًا عن عدد ٨٩٤ ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع الكشف الطبي نحو ٣٠ ألفًا.

وأكدت الوزيرة التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن، وفي ما يلي البيانات، وهي:

- التشغيل الفعلي لمنظومة الكشف الطبي من طرف وزارة الصحة: 14- 1- 2022.

- عدد اللجان الطبية المشاركة في المنظومة (140) لجنة طبية عامة بواقع (530) لجنة طبية متخصصة.

- عدد من قام بالتسجيل والحجز على موقع وزارة الصحة حتى تاريخ 28- 11- 2024 بلغ: 2341630 مواطنًا.

- عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ: 2275855 مواطنًا.

- عدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ: 1305991 مواطنًا.

- عدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ: 894130 مواطنًا.

- عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث: 411861 مواطنًا.

- عدد مَن تم استكمال إجراءاتهم وتحويلهم للتضامن: 810187 مواطنًا (منهم نحو 35% تقريباً لا توجد إعاقة).

- عدد حالات الانتظار: نحو 60 ألف، وجار توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر 2024 وشهر يناير 2025، حسبما أفاد مسؤولو الصحة.