بيان من سكك حديد مصر بشأن أنباء تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن ما نشر على أحد المواقع الصحفية، بخصوص تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 3892 بحوش ركاب محطة الإسكندرية الثلاثاء، غير صحيح.

وأصدرت هيئة سكك حديد مصر توضيحا بالآتي:

- أثناء عمل مناورة بحوش محطة الإسكندرية تم سقوط الجرار على سكة الجون بالبوجي الأمامي والحادث مخازن وبعيداً عن الخط الطوالي.

- تم رفع الجرار الساعة 11,50 ولم تحدث تأخيرات أو تلفيات وحركة مسير القطارات منتظمة ولم تتعطل نتيجة سقوط البوجي الأمامي للجرار حيث إن السقوط بعيداً عن سكك الطوالي.

- وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

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