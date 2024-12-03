محافظ الجيزة يكلف محمد مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد عبد الحميد محمود مرعي، للقيام بأعمال رئيس حي الدقي بجانب عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الجيزة.

وكان محافظ الجيزة، ناقش عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

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