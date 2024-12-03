وزيرة البيئة تكشف عن آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمالَ المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، تحت عنوان "تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: التعزيز المؤسسي لتبادل البيانات والامتثال والإنفاذ"، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الاستدامة في إفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري وفوستين مونيازيكوي ممثل رئيسة رابطة حماية البيئة في إفريقيا، وروز مويبازا مدير وممثل إقليمي لمكتب إفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء وكالات حماية البيئة ومديري إدارات البيئة من الدول الإفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الإفريقية في نيروبي، ولجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها باستضافة مصر الاجتماع الثاني للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة، مرحبةً بكل المشاركين ومثمنةً جهود رؤساء وكالات حماية البيئة ومديري إدارات البيئة من الدول الإفريقية في دفع العمل البيئي بالقارة.

وأكدت ياسمين فؤاد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية الربط بين العلم والسياسات لاستنباط أفضل الاستخدامات للمعلومات والبيانات في إيجاد الحلول والفرص للبيئة الإفريقية، وكيفية الاستفادة من آخر ما توصل له العلم وأفضل السياسات وقصص النجاح العالمية؛ لتطبيقها على المستوى الوطني، بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الوطنية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قطاع الطاقة كأحد أهم النماذج للربط بين العلم والسياسات، في ظل حاجة القارة للانتقال العادل، وأهمية تطبيق سياسات فعلية على الأرض؛ للاستفادة من مخرجات مؤتمرات المناخ في هذا الشأن، بدءًا من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وأيضًا مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ونتائج برنامج عمل التخفيف في مؤتمر المناخ الأخير بباكو COP29.

واستعرضت وزيرة البيئة الخطوات المصرية في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة؛ ومنها وضع التعريفة المغذية للطاقة المتجددة منذ ٢٠١٦، والمضي في عملية ديناميكية لتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يشجع إشراك القطاع الخاص، في ظل ما أظهره العلم من ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة لتحقيق الانتقال العادل، مسترشدةً بالقصة الملهمة لمزرعة الرياح المصرية والتي تحقق ربطًا مباشرًا بين أهداف خطة المساهمات الوطنية وصون التنوع البيولوجي من خلال مسارات الطيور المهاجرة.

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن نموذج وطني جديد للاستفادة من نتائج العلوم والدراسات في صون الموارد الطبيعية؛ حيث أظهرت أكثر من دراسة أن ساحل شمال خليج العقبة التابع لمصر سيكون آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمودَ أمام آثار تغير المناخ، وأيضاً تحقيقًا لهدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعني بإعلان ٣٠٪؜ من الكوكب منطقة محمية بحلول ٢٠٣٠؛ مما تطلب اتخاذ إجراءات فعلية لصون ساحل البحر الأحمر المصري.

ودعت وزيرة البيئة المشاركين في الاجتماع إلى التعرف على النموذج الملهم الذي تسعى مصر لتنفيذ من خلال إعلان ساحل البحر الأحمر المصري بأكمله منطقة محمية تحت اسم الساحل الكبير، بنهاية هذا العام، كنتاج لرحلة من المشاورات على مدار عامَين بين مختلف أصحاب المصلحة والقطاعات المعنية، لمواجهة تحدٍّ أشار إليه العلم؛ وهو تأثير أعمال التنمية والزيادة السكانية على الموارد الطبيعية؛ خصوصًا المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، حيث سيطبق على هذه المنطقة قانون المحميات الطبيعية، بما يساعد على صون الموارد بها ومواجهة آثار تغير المناخ.

يأتي هذا إلى جانب إعلان الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع إطار حاكم لها، وإعداد أصحاب المصلحة في مختلف المحافظات لتطبيقها.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تحقيق ربط فعلي بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، يتطلب التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء وترجمة العلم إلى سياسات وجمع المعلومات اللازمة، مشيدة بجهود فريق وزارة البيئة المصرية في رصد التنوع البيولوجي المصري من خلال بيانات الأقمار الصناعية؛ للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لصون الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية وقصص النجاح، للوصول إلى أفضل الممارسات التي تعزز العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية، كما ثمنت جهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في تنفيذ هذا الاجتماع لتوفير منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وهنأت الدكتور خالد فهمي على تولي منصب المدير التنفيذي الانتقالي الجديد للمركز لعامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وصرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري، بأن "المائدة المستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة وفي استضافة هذا الحدث المهم".

وتهدف المائدة المستديرة الثانية إلى البناء على نتائج الاجتماع الافتتاحي للوكالة الإفريقية للبيئة والبيئة في إفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي تم خلاله تأسيس المنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بإفريقيا.

وشارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، في جلسة تقوية الحوكمة البيئية في إفريقيا من خلال تبادل الخبراء ضمن فاعليات المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، حيث استعرض نجاح وزارة البيئة في حوكمة السياحة البيئية في مصر، حيث اعتمدت وزارة البيئة على دراسة سوق السياحة البيئية عالميًّا، والتي أشارت إلى أن كل مليون سائح بيئي يصل مصر، سيولد عوائد ٥.٢ مليار جنيه سنويًّا أو ١.٢٪؜ من الدخل القومي.

واستعرض أبو سنة رؤية وزارة البيئة في تطوير السياحة البيئية من حيث الدعم المؤسسي والسياسات الحاكمة، وحملات رفع الوعي البيئي في هذا المجال؛ وعلى رأسها حملة إيكو إيجيبت للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، ونماذج تعزيز الاستثمار في المحميات وتنفيذ الأنشطة والخدمات للزائرين من خلال القطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية.

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