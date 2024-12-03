مفيش حالات انتظار.. وزيرة التضامن: إصدار أكثر من 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة الأسبوع الجاري

كتب- نشأت علي:

قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد أية حالات انتظار لدى الوزارة بشأن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وخلال أسبوع سيصدر نحو 9705 بطاقات جديدة، مشيرةً إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي خدمة عرض وطلب وليست وسيلةً لحصر ذوي الإعاقة في مصر.

جاء ذلك في كلمة مايا مرسي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة النقاش والحوار حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أنه وفقًا للإحصائيات العالمية فمعدلات ذوي الإعاقة في أي من دول العالم من 10 إلى 15% من سكان أي من الدول؛ ولكن في مصر وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، فمصر بها نحو 10 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في ضوء هذه الأرقام؛ فمصر نجحت على مدار الفترة الماضية من خلال وزارتَي التضامن والصحة، في إصدار نحو مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وسنكون أمام إصدار نحو 9705 بطاقات جديدة خلال الأسبوع الجاري، ولا يزال العمل مستمرًّا بالتعاون بين وزارة التضامن والصحة؛ لاستقبال أصحاب الإعاقات لتوفير بطاقة الخدمات، مؤكدةً أنه على مستوى وزارة التضامن لا توجد أية حالات انتظار لإصدار البطاقات، وننتظر ما يتم من إجراءات من جانب الصحة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتضامن.

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