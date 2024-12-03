طلب إحاطة لوزيرَي الاتصالات والتعليم لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن وضع استراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث.

وتساءل طنطاوي: وما موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مُدرسات الفصل؛ لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب؟

وطالب طنطاوي بإلغاء هذا النظام؛ حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية، ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معًا على التعامل مع نظام الإجابات عن الامتحانات عبر شبكة الإنترنت، متسائلاً: ما الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء موبايلات حديثة يُحملن عليها تطبيق الواتس آب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبره للأسر المصرية البسطية ولأطفالها؟ ومَن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت إلى الأُسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم؛ خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الإنترنت والاتجاه إلى زيادة أسعار مكالمات المحمول والإنترنت في الفترة المقبلة؟ وما خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول؛ حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة؟ ومتى تدخل مصر عصرَ صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محليًّا حتى تكون أسعارها مناسبة للأسر الفقيرة؟

وتساءل النائب: كيف تحقق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكتروني ؟ مطالباً الوزير بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة سريعاً، في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأُسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن؛ لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين.

وطالب طنطاوي رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء وزيرَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني، لحضور اجتماع اللجنة والإجابة عن تساؤلاته .

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