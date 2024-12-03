"مصر العليا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية ..تعرف عليها

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أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة الشركة حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة التى تتضمن ما يلي:ـ

- وظيفة رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة خلفا للمهندس أشرف عطا رئيس قطاعات التشغيل والتحكم الحالي لقرب بلوغه سن المعاش.

- رئيس قطاعات الشئون التجارية خلفا المحاسب أسامة عباس رئيس قطاعات الشئون التجارية السابق الذي تقاعد للمعاش وتم الاستعانة به كمستشار تجاري نظرا لحاجة العمل له وكفاءته.

- مدير عام العلاقات العامة بالشركة.

- مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إعداد قيادات وكوادر جديدة للمساهمة في تحقيق المستهدفات والمطلوب خلال الفترة المقبلة.

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