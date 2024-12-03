أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، عن طقس الثلاثاء: يسود طقس اليوم بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد يشبه إلى حد كبير الطقس في الأيام الماضية من حيث انخفاض درجات الحرارة، وأن هذه الدرجات التي من المفترض أن نكون عليها في هذا التوقيت من العام، خاصة مع دخول شهر ديسمبر الذي يمثل بداية الأجواء الشتوية في مصر.

وأوضح "القياتي" خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك فرص لتساقط الأمطار اليوم وغدًا على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار ستكون خفيفة، وقد تصل إلى متوسطة في بعض الأحيان.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الهيئة تقوم بالتواصل المستمر مع المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارًا، من خلال إرسال النشرات اليومية الروتينية وأنه في حالات عدم الاستقرار الجوي، يتم التواصل مع المحافظات قبل بداية الحالة الجوية وابلاغهم بكافة التحديثات اللازمة.

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