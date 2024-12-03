وزيرة التضامن: 10 مليون معاق في مصر

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليونا، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.

وأشارت أمام جلسة البرلمان، إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% من السكان من ذوي الإعاقة.

وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.

وأشارت إلى أن وجود 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات هذا الأسبوع.

وقالت: في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال على الأمر، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة وحدث إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

وكشفت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، وأنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وأوضحت أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألفا، منهم 2 مليون و200 ألف تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 آلاف قاموا بالكشف، 894 ألفا منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم الاستكمال.

وأكد أن هناك 810 آلاف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، قائلة: ولا يوجد هناك أي قائمة انتظار.

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