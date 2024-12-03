وزير العمل يُسلِّم عقودَ عمل لذوي همم.. ويكرم عمالة غير المنتظمة

كتب- محمد نصار:

سَلَّم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عقودَ عمل لذوي همم، وعقودًا عادية لشباب تقدموا عليها خلال ملتقى توظيف، وذلك في حضور 50 شركة.

وكرَّمَ جبران 5 من العمالة غير المنتظمة من شركات (حسن علام للإنشاءات، وأنوفو للبناء، وسيد أحمد عثمان، والمراسم الدولية لتطوير العقارات، وأوراسكوم، وباور إيجيبت).

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بالتجمع الخامس، بحضور محافظ القاهرة د.إبراهيم صابر، والمهندس ياسين محمد ياسين رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، وعايدة محيي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس اللجنة النقابية في "جاسكو".

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء داخل تلك الشركة التابعة لقطاع البترول، والتي تُدير الشبكة القومية للغازات الطبيعية، أهم شرايين نقل الغاز لمختلف القطاعات المستهلكة للغاز في مصر؛ وعلى رأسها قطاع الكهرباء والقطاع الصناعي والمنزلي والتجاري بكل محافظات الجمهورية، وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركة الوطنية العملاقة.

ووجه جبران التحية إلى قيادات وعمال الشركة عن الإنجازات التي تتحقق، وحقوق العمال التي تُصان، مؤكدًا أن وجوده اليوم مع إدارة الشركة وعمالها، رسالة جديدة من القيادة السياسية، بدعم كل عمل جاد ومتميز، وتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة كل العقبات أمامه، والعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد وزير العمل تقديره لإدارة الشركة في تعاونها من أجل تطبيق التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة لصالح طرفَي العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات وتُكثف جهودها في كل المحافظات؛ للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تنضم إلى العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للمواطن المصري؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.. وتعمل الوزارة مع كل شركاء التنمية على إصدار التشريعات العادلة والمتوازنة من أجل بيئة عمل لائقة، و"خطة التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف جبران أن لقاء اليوم يتصادف مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصِّص من جانب الأمم المتحدة منذ عام 1992، لدعم ذوي الإعاقة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم برامج الحماية لهم من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح جبران أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في حماية ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وإصدار التشريعات والقرارات التي تؤدي إلى إشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير: اليوم نتعاون مع شركتكم العظيمة في توفير فرص عمل لذوي الهمم، في إطار خطة التعاون والمشاركة في تطبيق القانون وبرامج الحماية، وعندما نتحدث عن بيئة العمل اللائقة لا يمكن أن نتغافل عن جهودنا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، حيث نعمل معًا على تنفيذ المبادرات الداعمة لذلك، منها مبادرة "سلامتك تهمنا".

"وأعلن الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون؛ من أجل ترسيخ ثقافة الحوار وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، في بيئة عمل لائقة وكريمة .

وقال د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن مبادرة "بداية" تهدف إلى نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية؛ من أجل بيئة عمل آمنة وصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مضيفًا أن تحقيق ذلك يؤدي إلى جودة الإنتاج والعمل والاستقرار.

وألقى رئيس الشركة القابضة المهندس ياسين محمد ياسين، كلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي؛ أكد فيها حرص القيادة السياسية والمبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتحقيق المزيد من الحماية والعدالة الاجتماعية، واستشهد بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي ترسخ قيمة الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري حريص المشاركة في التنمية التي تشهدها البلاد، وعلى الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين فيه، وتوفير خدمات حضارية للمواطن المصري.

وألقى المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو"، كلمةً رحب فيها بالحضور، مشيدًا بأهداف المبادرة الرئاسية "بداية"، والجهود التي تبذلها الشركة في المشاركة في أهداف تلك المبادرة من خلال توفير بيئة العمل اللائقة والالتزام بمعايير العمل الدولية، ووسائل السلامة والصحة المهنية.

ورصدَ أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة، الجهود التي تقوم بها مديرية عمل القاهرة في تنفيذ خطة وزارة العمل وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، والمشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال مبادرة "سلامتك تهمنا"، وتوفير فرص العمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة.

حضر اللقاء من وزارة العمل أحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى المشرف العام على إدارة التطبيقات بالوزارة.

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