"الزراعة" تواصل تجديد تراخيص المزارع المتوقفة وزيادة تشغيل القائمة بفائدة 5% متناقصة

كتب- أحمد السعداوي:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه تم إرسال لجان إلى مزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التي تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة)، المتوقفة أو التي يرغب أصحابها في رفع كفاءتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها إلى البنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.

يأتي ذلك في إطار متابعة اجتماع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع بعض أصحاب المزارع ومنتجي الدواجن، بحضور البنك الزراعي واتحاد منتجي الدواجن، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة، وبحث مشكلاتهم.

وأضاف الصياد أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة في الأسواق، وقد انعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذلك تراجع أسعار بيض المائدة بنحو 20%، منوهًا بأن الفترة المقبلة سنشهد مزيدًا من التراجع في الأسعار؛ خصوصًا بعد رصد أعلى نسب إشغالات لمزارع الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت وتوافر وتراجع أسعار الأعلاف التي تمثل نحو 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف الإنتاج.

وقال سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه بالتنسيق مع وزير الزراعة تم الاتفاق على تمويل أجهزة ومعدات مزارع الدواجن بغرض رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك توفير القروض الميسرة للتشغيل لشراء (الكتكوت- الأعلاف- الأدوية- التحصينات)؛ سواء أكان لمزارع إنتاج بداري التسمين أو إنتاج بيض المائدة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع متواصل على مدار الساعة مع أصحاب المزارع، لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة، خلال اجتماعه مع منتجي الدواجن الأسبوع الماضي، بهدف دراسة مشكلات أصحاب المزارع والعمل على تذليلها، بإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وأيضاً زيادة تشغيل المزارع القائمة بفائدة بسيطة وميسرة 5% متناقصة.