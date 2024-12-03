وفاة محافظ المنيا السابق.. ووزيرة التنمية المحلية: صاحب رحلة عطاء

كتب- محمد نصار:

نعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، والذي انتقل إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بعد رحلة عطاء لوطنه امتدت لعدة سنوات، بعد مسيرة مهنية حافلة قدم خلالها خدمات للوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ.

وبحسب بيان، أعربت وزيرة التنمية المحلية، باسمها وباسم العاملين بالوزارة والإدارة المحلية، عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيد اللواء أسامة القاضي، كان قد تم تعيينه في 27 نوفمبر 2019، محافظًا للمنيا، حيث نجح خلال فترة توليه هذا المنصب في تنفيذ خطط تنموية وخدمية استهدفت تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة بالمحافظة.

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