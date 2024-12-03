نشرة التوك شو| ضوابط صرف الأسمدة الزراعية وتهديدات ترامب للشرق الأوسط

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تعليق والد نيرة أشرف بشأن تجسيد قصة ابنته في عمل فني

أعرب أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف التي لقيت حتفها على يد زميلها في جامعة المنصورة، عن استيائه من قرار صناع مسلسل "ساعته وتاريخه" بتناول قضية ابنته في أحداث المسلسل.

في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، قال الغريب إنه فوجئ بمعرفة أن المسلسل يتناول قصة ابنته دون علمه أو موافقته، موضحًا أن هذه الخطوة تسببت في فتح جروح قديمة وتجديد آلام الأسرة، خاصة وأنهم لم يتجاوزوا بعد الصدمة التي تعرضوا لها.

عمرو أديب يرد على تهديدات ترامب: هل هناك جحيم أسوأ من غزة؟

علق الإعلامي عمرو أديب على تحذيرات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حذر من "جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل عودته المحتملة إلى منصب الرئاسة في 20 يناير 2025.

خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، جحيم إيه تاني اللي بتتكلم عنه، الجثث في غزة تُرمى في الشارع وتاكلها الكلاب، هوا إحنا صغار أوي كده؟

الزراعة تكشف ضوابط صرف الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي

كشف الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المدريات بوزارة الزراعة، تفاصيل ضوابط صرف الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي، مشيرًا إلى أنه مع بداية الموسم الشتوي تم وضع خطة لسحب الأسمدة من المصانع وضبط منظومة التوزيع بدءًا من المصنع وحتى وصولها للمزارعين.

وأوضح "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه من 1 أكتوبر حتى نهاية نوفمبر تم سحب 435 ألف طن من المصانع، بينما تم سحب 522 ألف طن خلال الموسم الصيفي، بالإضافة إلى صرف 200 ألف طن للمزارعين لاستخدامها في المحاصيل الشتوية المستديمة مثل الفواكه وبنجر السكر والقمح.

أيقونة للكرة المصرية.. أحمد موسى: محمد صلاح هو النجم الأول في العالم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأداء المميز الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، واصفًا صلاح بأنه الأفضل في العالم وأكثر اللاعبين تهديفًا وصناعة للأهداف.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أكد موسى، أن ليفربول يعتمد بشكل كبير على تألق صلاح، مشيراً إلى أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه بفضل تألق النجم المصري.

هل يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات حول مسألة تقسيم الميراث في حال وجود تلاعب في تقييم الممتلكات.

خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، وأوضح فخر أن أي شخص يشعر بالضرر من تقسيم الميراث له الحق في المطالبة بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.

دفعت فلوس لعلاج والدي هل يحق أخذها من الميراث؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن نفقات علاج المريض وحق الابن في استرداد الأموال التي دفعها لعلاج والده قبل وفاته؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.