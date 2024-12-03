برج العاصمة الإدارية الأيقوني يتزين بعلم الإمارات احتفالاً باليوم الوطني -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

تزين البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالًا بـ اليوم الوطني الـ 53 للإمارات.

وفي 2 ديسمبر من كل عام تحتفل دولة الإمارات بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، وفي هذه المناسبة الوطنية تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

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