حدث منتصف الليل| ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي.. وإنشاء فرع لجامعة القاهرة خارج مصر

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل إنشاء فرع جامعة القاهرة خارج مصر وذلك في الأماكن ذات الكثافات للجالية المصرية في الخارج والذين يأتون إلى مصر لاستكمال دراستهم الجامعية عقب انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

كشف الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المدريات بوزارة الزراعة، تفاصيل ضوابط صرف الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي، مشيرًا إلى أنه مع بداية الموسم الشتوي تم وضع خطة لسحب الأسمدة من المصانع وضبط منظومة التوزيع بدءًا من المصنع وحتى وصولها للمزارعين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجُدد، حيث حضر المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن توزيع المقررات السمادية 50 طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء

افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه عددًا من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الوطن العربي معرض المهمات الكهربائية للشركات المصرية الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العربي للكهرباء

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ساديو كامارا وزير الدفاع الوطني وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.