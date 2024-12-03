بمشاركة 35 جاليري.. المتحف المصري الكبير يستضيف "آرت فير كايرو"

كتب- محمد شاكر:

يستضيف المتحف المصري الكبير للمرة الثانية على التوالي، فعاليات الدورة السادسة من "آرت فير كايرو"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2025.

تتضمن الدورة الجديدة برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يضم ندوات وورش عمل تُقام على مدار أيام المعرض في قاعات وساحات المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يعكس المزج الفريد بين التاريخ والفن المعاصر، حيث تتلاقى إبداعات الأجداد الباقية مع جهود الفنانين من الأجيال الحالية لإثراء المشهد الفني المصري.

ومن المُقرر أن يُشارك في الورش الفنية نخبة من الفنانين المصريين والعرب، إلى جانب فنانين من دول عربية وأجنبية، مما يضفي طابعًا عالميًا على الحدث الصاعد مصريًا وعربيًا.

تطورات الدورة الجديدة من أرت فير كايرو..

تتميز النسخة الجديدة من "آرت فير كايرو" بتوسعات لافتة، حيث يتضاعف عدد صالات العرض الدولية المشاركة ليصل إلى 35 جاليري عالمي، كما تشهد النسخة المقبلة مُشاركة دول عربية للمرة الأولى، من بينها البحرين، الكويت، قطر، والمغرب، مع استمرار التفاوض حول قبول مشاركات جديدة من دول أخرى.

هذا ويُعتبر "آرت فير كايرو" المعرض الفني العربي الأول من نوعه ضمن قائمة تضم 140 معرضًا فنيًا عالميًا، وقد حققت النسخة الخامسة نجاحًا بارزًا بمشاركة نحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط، وأكثر من 1500 عمل فني، وذلك خلال التعاون بين "آرت فير كايرو"، ووزارة الثقافة المصرية متمثلة في قطاع الفنون الشكيلية، والتي أعارته مجموعة نادرة من أعمال رواد الفن التشكيلي للمشاركة في العرض، مما ساهم في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر والمنطقة.

كما يمثل هذا الحدث منصة هامة لتقديم أحدث الاتجاهات في الفن الحديث والمعاصر، ويعزز مكانة مصر على خريطة الفعاليات الثقافية الإقليمية والعالمية.

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