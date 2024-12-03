وزير العمل: 45 يومًا إجازة سنوية بالقانون الجديد لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن عدد من المزايا المتعلقة بقانون العمل الجديد للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

مزايا جديدة في قانون العمل لذوي الهمم

وقال "جبران"، خلال كلمته بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، إن القانون الجديد سيحفظ حقوق العمال، حيث تم استحداث مزايا لذوي الهمم منها زيادة الإجازة السنوية 45 يومًا وحظر التمييز ضدهم، وعدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزا.

وأضاف وزير العمل، أن القانون الجديد شمل دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة.

وتابع وزير العمل: معلومات الوزارة تؤكد أنه ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.

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