"ائتلاف أولياء أمور مصر": الاحتفال برأس السنة فرصة لرفع معنويات الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن الاحتفال برأس السنة فرصة لتوديع عام مضى واستقبال عام جديد من الأشياء الهامة، حيث أن الاحتفال بهذه المناسبة يمكن أن يساعد الطلاب على تخفيف التوتر والضغط المصاحب لموسم الامتحانات، إذا تم تنظيم الوقت بشكل مناسب.

مقترحات للاحتفال دون التأثير على المذاكرة

قدمت "الحزاوي" عدة نصائح لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على الاحتفال برأس السنة مع الحفاظ على وقت المذاكرة، ومنها:

- إعداد جدول يومي مرن: يتيح للطلاب تخصيص وقت للمذاكرة وأوقات أخرى للاحتفال.

- خلق أجواء احتفالية منزلية: من خلال تحضير المأكولات والحلويات المفضلة وتقديمها بشكل جذاب.

- نشاطات عائلية: كتصميم كروت تهنئة للعام الجديد وتوزيعها على الأصدقاء.

- جلسات عائلية: تنظيم احتفال صغير يتضمن الحديث عن خطط العام الجديد، اللعب مع الأبناء، أو مشاهدة أفلام عائلية.

مواعيد إجازة نصف العام الدراسي

ذكرت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

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