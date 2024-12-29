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25 صورة من عزاء زوج النائبة شادية الخضيري عضو مجلس النواب

10:06 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
  • عرض 25 صورة
    عزاء زوج النائبة شادية الخضيري
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:

توافد عدد من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في زوج النائبة شادية الخضيري عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العرب.

حضر العزاء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

كما حضر عدد كبير من نواب البرلمان والشخصيات العامة.


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