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حزب النور يوضح اعتراضاته على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

09:12 م الأحد 29 ديسمبر 2024

النائب أحمد حمدي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المجلس وافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، أعرب النائب عن بعض القضايا المتعلقة بهذه التعديلات، مشيرًا إلى وجود اعتراضات لدى الحزب على بعض المواد في القانون الجديد.

وأوضح خطاب أن المادة رقم 3 تحتوي على إشكالية وفقًا لرؤيته، حيث تتضمن إشارة لبعض بنود قانون العقوبات.

وأكد ضرورة المطالبة بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة في المواد 274 و277 و279.

وأشار إلى أن هذه المواد تتعلق بجرائم الزنا التي تشمل الزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، مشددًا على ضرورة تحويلها من جرائم تتطلب الشكوى إلى "جرائم بلاغ"

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النائب أحمد حمدي مجلس النواب حزب النور قانون الإجراءات الجنائية الجديد
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