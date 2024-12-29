الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل نجاح أول عبور تجريبي للمجرى الجديد لقناة السويس

كتب- حسن مرسي:

أعلنت هيئة قناة السويس عن نجاح أول تجربة لمرور سفن عبر المجرى الملاحي الجديد في البحيرات المرة الصغرى كجزء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي يهدف إلى زيادة كفاءة القناة وتأمين الملاحة بها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينتي "FU XING HAI" و"SUVARI BEY" قد تمكنتا من عبور المجرى الجديد بنجاح، بالتزامن مع عبور سفن أخرى عبر المجرى القديم.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أكد أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع التطوير.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لتجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، بالإضافة إلى توفير القاطرات ومرشدي القناة المؤهلين لتأمين عملية العبور.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقليل زمن العبور للسفن، وتعزيز الأمان الملاحي، وتقليل التأثيرات البيئية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والشحن، وزيادة الإيرادات القومية.

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