غرفة شركات السياحة: الدولة حمت الحجاج المصريين من السماسرة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لضمان حصول المواطن المصري على أفضل الخدمات خلال موسم الحج.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أوضح عجلان أن الدولة انحازت بشكل واضح لصالح الحاج البسيط، وذلك من خلال توفير برامج حج رسمية تضمن للمواطن الحصول على مكان في المشاعر المقدسة وتوفير جميع الخدمات اللازمة له.

وأشار عجلان إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في مواسم حج سابقة، مثل حالات الوفاة والمشاكل التي واجهها بعض الحجاج، كانت نتيجة لتعامل بعض السماسرة والكيانات غير الشرعية مع الحج، حيث قاموا بتسويق برامج حج وهمية تعتمد على تأشيرات زيارة أو عمل بدلاً من التأشيرات الرسمية للحج.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن أي مواطن يرغب في أداء فريضة الحج من خلال برامج رسمية سيحصل على جميع الخدمات التي يبحث عنها، بدءًا من مكان في عرفة ومنى وحتى وسائل النقل المريحة.

وأوضح أن الحصول على تأشيرة حج رسمية يتطلب دفع جميع التكاليف المطلوبة وفقًا للبرامج التي تقدمها وزارة الحج السعودية.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على أهمية التعامل مع الشركات السياحية المرخصة والاعتماد على البرامج الرسمية التي تقدمها الدولة، وذلك لضمان حصول الحاج على أفضل الخدمات وأعلى مستوى من الأمان.

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