لجنة الصحة بالنواب: قانون المسؤولية الطبية سيحقق التوازن بين حماية المريض وحقوق الطبيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية قانون المسؤولية الطبية الجديد، لتطوير المنظومة الصحية في مصر وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مرضى أو أطباء.

وأوضح رضوان خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والطبيب والمؤسسات الطبية، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لحقوق وواجبات كل طرف، كما يسعى القانون إلى حماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة، مع التأكيد على ضرورة تحمل كل طبيب مسؤوليته المهنية.

وأشار رضوان إلى أن القانون الجديد ينص على تشكيل لجان طبية متخصصة لدراسة الحالات الطبية التي تشتمل على أخطاء محتملة، وذلك لتقييم مدى مسؤولية الطبيب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية أخذ رأي هذه اللجان قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الأطباء.

وشدد رضوان على أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، حيث يساهم في بناء الثقة بين الأطباء والمرضى، ويحفز الأطباء على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

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