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"نبيلة عبيد مش أشطر منك يا مدام".. نصيحة ياسمين عز للزوجات لاستقبال العام الجديد

07:50 م الأحد 29 ديسمبر 2024

ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الزوجات داعية إياهن إلى استقبال العام الجديد بإطلالات جريئة ومميزة، مؤكدةً أن كل امرأة تستحق أن تشعر بالجمال والثقة بالنفس.

وقدمت ياسمين، خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، نصائح لتحفيز النساء على تغيير روتينهن اليومي، من خلال تجربة ألوان جريئة في المكياج والملابس، مثل الأحمر والنبيتي والعنابي، بدلًا من الألوان التقليدية والمملة.

كما شجعت مقدمة "كلام الناس" على تجربة قصات شعر جديدة وألوان جريئة، مضيفة: "فوقي معايا كده، وفعّلي خاصية محور الكون، السنة دي بتاعتك ولا حد قبلك ولا بعدك".

وأضافت: "قومي اصبغي شعرك أحمر أو نبيتي. نبيلة عبيد مش أشطر منك يا مدام!"، في إشارة واضحة إلى أن الجرأة والتجديد ليس حكرًا على فئة معينة من النساء.

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