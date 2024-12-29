وكيل لجنة الاتصالات بالنواب تكشف كواليس اجتماع الرئيس بوزير الاتصالات



كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع وزير الاتصالات، جاء من أجل متابعة الرئيس للوضع الحالي والمستقبلي حول مستقبل التكنولوجيا في مصر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وفق استراتيجية مصر الرقمية 2030، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية.

ولفتت محروس إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية.

وعلقت قائلة: قطاع الاتصالات في مصر وخدماته أصبحت أساسا لكل الأسر المصرية، ولجنة الاتصالات تعمل على تقديم كل الأطروحات التي تحسن من خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات في مصر.

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