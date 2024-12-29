إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. 4 قرارات باجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام
كتب- محمد سامي:
اجتمع اليوم الأحد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة العديد من الملفات، واتخذ المجلس عدة قرارات أبرزها:
- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.
- تكليف الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.
- تكليف مجدي لاشين الرئيس السابق للتليفزيون المصري، بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.
- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.
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