وزير الصحة لرئيس النواب: الحكومة منفتحة على تعديل قانون المسؤولية الطبية

كتب - أحمد جمعة:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي تلقتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية وكذلك من متلقي الخدمة الصحية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وأكد عبد الغفار، لرئيس مجلس النواب، أن الحكومة منفتحة على أي تعديل يساهم في تحقيق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.

وشدد على أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.

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