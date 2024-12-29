سرعة الرياح 35 كيلو متر.. تعرف على طقس غدا الاثنين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

وتابعت الهيئة يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق، وتكون سرعة الرياح 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة.









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