حدث في 8 ساعات|إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. وفرص الحصول على شقق وأراضي من الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم، على قرار الهيئة الوطنية للإعلام بإلغاء الإعلانات نهائية عبر أثيرها، كما لعنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"أتمنى لكم النجاح والتوفيق".. الرئيس يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بالعام الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس السيسي: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر بالخارج، يطيب لي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025، أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعياً الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل".

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أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين 30 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الطقس غدًا سيكون بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى إلى بلاغ

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحَ حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنى من شكوى إلى بلاغ.

وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنى الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنى للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على أن تتحول من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، موضحًا أن المبرر هو الالتجاء إلى أحكام الشريعة.

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صندوق تحيا مصر يقدم 238 ألف قطعة ملابس طبية لأكثر من 27 ألف طبيب وممرض

أطلق صندوق تحيا مصر أكبر حملة كساء لتوزيع الملابس الطبية (الزي الطبي وملابس العمليات)، وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة بالتعاون مع شركة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة، ويأتي ذلك في إطار إيمان صندوق تحيا مصر الراسخ بأهمية دور الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والتي تِبذل قصارى جهدها في سبيل توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

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سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا

تنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من حجز شقق سكن لكل المصريين 5 يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث حدد الصندوق هذا الموعد لانتهاء بيع كراسات الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز.

وأعلن الصندوق، عن مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، بقيمة 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرًا.

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خاص| أول تعليق من رئيس إذاعة القرآن الكريم على إلغاء الإعلانات نهائيا

أشاد الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم، بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بإلغاء الإعلانات نهائية عبر أثيرها.

وألغت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، قبل قليل، الإعلانات عبر شبكة القرآن الكريم نهائيا، على أن يسري التطبيق اعتبارا من أول يناير المقبل.

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بقرة لكل سيدتَين مجانًا.. "الزراعة" توزع أبقارًا على سيدات وادي الصعايدة بأسوان -تفاصيل

قام مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة(SAIL) ، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ بتوزيع ٥٢ عِجلة، تحت عشار، لعدد ١٠٤ سيدات من قرى وادي الصعايدة بمحافظة أسوان، مجانًا؛ حيث تتشارك كل اثنتين في بقرة واحدة.

وقال د.هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إن القرى المستفيدة من المنح هي: الإيمان والشهامة والسماحة، وعمرو بن العاص، والأشراف، مضيفًا أن المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

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حجز شقق الإسكان.. الفرص المتاحة للحصول على وحدات وأراضي ومواعيد التقديم

انتهت وزارة الإسكان من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر الحالي، لكن يوجد عدد من الفرص حاليا للحصول على شقة أو قطعة أرض من وزارة الإسكان، نستعرضها على النحو التالي:

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