"الوطنية للصحافة" توافق على خطط استغلال عدد من أصول المؤسسات الصحفية القومية

كتب- محمد سامي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي الموافقة على استغلال بعض الأصول المملوكة لعدد من المؤسسات الصحفية القومية.

وذلك بهدف زيادة مواردها المالية؛ وتطوير خدماتها، وهذه المؤسسات هي: "أخبار اليوم" و"روزاليوسف" و"دار الهلال" و"وكالة أنباء الشرق الأوسط".

كما ناقشت الهيئة دراسة بشأن تنظيم مسابقة لفنون العمل الصحفي، تهدف لتحفيز الموهوبين والمتميزين مهنيا ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المسابقة، بشكلها النهائي بعد عرضها بصورتها النهائية على المجلس.

ووافقت الهيئة أيضا على اعتماد قرار مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بتعلية رأس مال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأعوام من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢ تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩ برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة ، وياسر سمير نائب وزير المالية ، وعمرو الخياط، حمدي رزق، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

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