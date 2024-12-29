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"أتمنى لكم النجاح والتوفيق".. الرئيس يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بالعام الجديد

05:42 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الرئيس يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بالعام الجدي

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كتب- أ ش أ:
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد- "الإخوة والأخوات، أبناء مصر بالخارج، يطيب لي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025، أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعياً الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل".

وأضاف الرئيس: "أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والرقي والرخاء".

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هذا المحتوى من

Asha
الرئيس السيسي الجاليات المصرية بالخارج الكريسماس العام الجديد
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